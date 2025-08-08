Polícia Civil prende homem por estupro durante operação “Shamar” em Marabá

O cumprimento da ordem judicial reforça o comprometimento da Polícia Civil do Pará com o enfrentamento à violência contra os grupos vulneráveis

A Polícia Civil do Pará, por meio da equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva, na tarde desta quarta-feira (6), contra um suspeito de cometer o crime de estupro.

O mandado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Marabá, foi cumprido como apoio do Grupo de Trabalho de Apoio à Vulneráveis (GTV), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Durante as diligências, a equipe responsável pelo caso localizou o indivíduo nas redondezas do Núcleo Nova Marabá, onde ele foi preso e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O cumprimento da ordem judicial reforça o comprometimento da Polícia Civil do Pará com o enfrentamento à violência contra os grupos vulneráveis, assegurando a responsabilização dos autores de crimes graves e promovendo a efetiva proteção das vítimas, especialmente no contexto das ações estratégicas da Operação Shamar.

