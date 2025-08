Mandado de busca e apreensão é cumprido e arma é apreendida durante operação em Novo Progresso

Foto: Reprodução/ PCPA | A Polícia Civil do Estado do Pará, sob a coordenação dos delegados José Rodolfo Biagi Messen Mussi e Francisco Adailson Cassimiro, realizou na manhã desta segunda-feira (5) o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará, resultando na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo.

A ação faz parte das investigações da Operação Caminho do Norte, que visa combater crimes relacionados à organização criminosa, roubo e lavagem de dinheiro. O cumprimento da ordem judicial se deu em uma residência localizada na Rua Tiradentes, bairro Santa Luzia, por volta das 6h30.

Durante as diligências, a equipe policial localizou, sobre um guarda-roupa, um revólver calibre .38, municiado com seis munições intactas. O suspeito, J. d. S. C., alegou que a arma pertencia a seu pai. No entanto, ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o Estatuto do Desarmamento.

Além da arma, também foram apreendidos celulares e um veículo Toyota Hilux, considerados elementos importantes para o avanço da investigação.

O delegado Francisco Adailson Cassimiro, que também acompanha as ações da operação na região, destacou a importância da atuação coordenada entre as unidades policiais do Pará e de outros estados para o enfrentamento ao crime organizado. A ordem de busca foi expedida pela 12ª Vara Criminal de Recife (PE), e a Polícia Civil de Novo Progresso atuou em apoio direto à Justiça de Pernambuco.

Segundo o delegado José Rodolfo Mussi, a prisão foi realizada de forma pacífica, sem resistência, e todos os procedimentos legais foram rigorosamente cumpridos, incluindo o respeito aos direitos constitucionais do investigado.

A arma foi recolhida e será submetida à perícia. O caso segue sob investigação e novas diligências podem ser realizadas nos próximos dias.

