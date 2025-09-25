Polícia Civil prende investigado por tráfico de drogas e posse ilegal de armas no Pará

Foto:Reprodução | A operação contou com atuação conjunta da Delegacia do Jaderlândia, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal e apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da Guarda Civil de Castanhal.

A Polícia Civil do Pará, por meio da 12ª Seccional Urbana de Castanhal, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Vitrine, voltada ao cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem investigado por tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo e munições.

A investigação teve início após denúncias recebidas pela Polícia Civil, indicando que o suspeito anunciava a venda de drogas e armas, além de ostentar elevada quantia de valores em redes sociais.

Após investigações, foi decretada a prisão preventiva do suspeito e autorizadas buscas em dois endereços em Castanhal. “As equipes cumpriram os mandados e apreenderam, na residência do investigado, porções de drogas análogas a maconha, óxi e cocaína, além de balança de precisão, aparelhos telefônicos, joias e R$ 14.000,00 em espécie, resultando também na prisão em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido”, esclareceu o delegado Thiago Dias, superintendente regional da Zona do Salgado.

Em outro endereço, foram apreendidas porções de maconha, quantias de dinheiro em espécie e um aparelho telefônico, danificado pelo proprietário diante da presença policial.

O codinome “Operação Vitrine” reflete o modus operandi do investigado, que utiliza suas redes sociais como uma “vitrine” para exibir e comercializar drogas, ostentar armas, valores e joias para atrair interessados.

Fonte: Agência do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/07:00:00

