Polícia Civil prende investigados de crime ambiental e cumpre mandados de busca e apreensão em Uruará e Santarém (PA)

A investigação apura a derrubada ilegal de uma árvore da espécie Castanheira e os crimes de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, envolvendo a comercialização e criação de bovinos em áreas embargadas.

Na tarde desta segunda-feira (07), a Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (DECA) de Altamira deflagrou a operação “Pecuária Paralela” com o objetivo de realizar o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e de quatro mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Uruará e Santarém, no Pará.

“A investigação conduzida pela DECA de Altamira apura crimes ambientais de obstrução de ação fiscalizatória e derrubada ilegal de uma árvore da espécie Castanheira, ocorridos no dia 18 de março deste ano, na localidade conhecida como Chapadão, zona rural de Uruará. Nossa ação também investiga a possível ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, envolvendo comercialização e criação de bovinos em áreas embargadas”, explicou o delegado Michael Andrey, titular da DECA de Altamira.

A operação contou com o auxílio de policiais da DECA de Santarém, da Superintendência Regional do Xingu e da Superintendência Regional do Baixo Amazonas. Os agentes se dividiram em equipes para efetivar as buscas simultaneamente em todos os alvos.

“Os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão na residência do investigado, localizada no município de Uruará. Já durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, uma mulher recebeu voz de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo, já que foi encontrado um revólver calibre 38 e mais cinco munições intactas no quarto dela”, contou o delegado Hennison Jacob, Diretor de Polícia do Interior.

“O armamento apreendido estava com numeração de série raspada. Dois aparelhos celulares também foram encontrados e apreendidos nos demais endereços dos investigados. Todo o material foi encaminhado à unidade policial e passará por perícia”, finalizou o delegado Michael Andrey.

Ambos os presos foram conduzidos para a Delegacia de Uruará para a realização dos procedimentos legais. Eles já estão à disposição da Justiça.

