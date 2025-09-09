Polícia Civil prende jovem por homicídio e receptação; no Pará

Foto: Reprodução | O suspeito foi preso na tarde desta segunda-feira (8), na Folha 34.

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (8), em Marabá, sudeste do Pará, Kauã Silva de Souza, conhecido como “JP”, por receptação dolosa. Além da prisão em flagrante, ele também foi indiciado por homicídio qualificado pela morte de Lázaro Rodrigo Lima dos Santos.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Marabá, a vítima foi agredida com pauladas na cabeça na noite de sábado (6), por volta das 23h20. Lázaro chegou a ser socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Regional, com exposição de massa encefálica, mas não resistiu e morreu na manhã de domingo (7).

Após investigações e informações repassadas por colaboradores, a equipe de homicídios deu início a diligências e localizou Kauã na Folha 34, no Núcleo Nova Marabá, na tarde de segunda-feira (08). Durante a abordagem, o suspeito confessou sua participação no homicídio.

No mesmo local, os policiais encontraram uma motocicleta de placa QDC4040, que constava como roubada no sistema de segurança pública. Moradores da área confirmaram que o veículo era usado exclusivamente por Kauã, o que resultou em sua prisão em flagrante por receptação dolosa, conforme o artigo 180 do Código Penal.

Após a confissão e coleta de provas, Kauã Silva de Souza foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e indiciado formalmente pelo homicídio. Ele permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/08:50:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...