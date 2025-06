Polícia Civil prende líder de facção criminosa no Pará

Foto:Reprodução | Nesta quinta-feira (12), a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), unidade vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriu um mandado de prisão contra um líder de facção criminosa e uma prisão em flagrante contra um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo, em São João de Pirabas (PA).

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Delegacia de São João de Pirabas.

“Inicialmente, as equipes policiais foram acionadas para cumprir um mandado de prisão contra um homem, suspeito de liderar uma facção criminosa baiana, na cidade de São João de Pirabas. De acordo com as investigações, o indivíduo encontrava-se como foragido da Justiça da Bahia e supostamente estaria escondido no município paraense.

Ao tomar conhecimento da informação, as equipes iniciaram as diligências, a fim de efetuar a prisão do investigado”, explica o titular da DRCO, delegado Juliano Côrrea.

A partir das investigações, a PC identificou que o suspeito estava utilizando documentos falsos com dois nomes diferentes, com o intuito de estabelecer as ações da organização criminosa em regiões como Salinas, Pirabas e outros municípios.

Dando continuidade nas buscas, as equipes policiais conseguiram localizar e prender o indivíduo, bem como foram apreendidos com ele, uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 22, diversas porções de material análogo a maconha e cocaína, balança de precisão, anotações de contabilidade ligadas ao tráfico de drogas, papéis tipo seda e um veículo. No automóvel, foram encontrados também uma certa quantidade de substância similar a maconha.

O investigado foi preso e conduzido juntamente com todos os materiais até a unidade policial para os procedimentos necessários. Durante a ação ainda foi localizada uma pistola calibre 9mm em posse de um outro indivíduo, que também foi autuado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas cabíveis. A arma de fogo foi apreendida e apresentada à autoridade policial de plantão.

Os indivíduos responderão pelas práticas criminosas de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, uso de documentos falsos e associação criminosa.

A Polícia Civil do Pará prossegue com as investigações, a fim de apurar todas as informações do crime e ressalta a importância de denúncias sobre a ocorrência de práticas criminosas, como por exemplo, tráfico de drogas, associação criminosa e entre outros.

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte:O Impacto /PC-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/17:22:32

