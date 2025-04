Polícia Civil prende mãe por envolvimento em caso de estupro de vulnerável da filha; em Castelo dos Sonhos (PA)

Foto: Reprodução | Na manhã desta terça-feira (08), por volta das 10h30, a equipe da Polícia Civil de Castelo dos Sonhos cumpriu um mandado de prisão em desfavor de Carla M. A. d. S. Condenada em processo com trânsito em julgado por envolvimento em um caso de estupro de vulnerável.

O crime ocorreu em 2020, no próprio distrito de Castelo dos Sonhos. Segundo as investigações, o ex-companheiro da acusada, Júnior C. M. teria estuprado e engravidado a filha dela, na época com apenas 11 anos de idade. Júnior foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime.

Ainda de acordo com os autos, Carla tinha conhecimento dos abusos e, mesmo assim, defendeu o estuprador, sendo responsabilizada criminalmente por sua conduta omissiva e conivente.

Após a prisão, a condenada foi encaminhada à Cadeia Pública de Novo Progresso, onde permanecerá à disposição da Justiça.

