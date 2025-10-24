Polícia Civil prende mais de 80 pessoas durante operação contra tráfico de drogas e roubos no Pará

Operação Ponto Critico — Foto: Jeniffer Terra/Ascom PC

Operação Ponto Crítico cumpre mandados em mais de 40 cidades do estado nesta quinta-feira, 23.

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a terceira fase da Operação Ponto Crítico, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por diversos crimes.

Segundo a polícia, ação ocorreu de forma simultânea em mais de 40 municípios do interior do estado, porém os agentes não citaram quais foram os municípios. Durante as diligências, foram apreendidas drogas, armas e outros materiais ilícitos, além da prisão de suspeitos em flagrante.

Nesta terceira etapa, mais de 80 pessoas já foram presas, e a expectativa é que o número ultrapasse o das fases anteriores. A PC também informou que novas etapas da operação estão previstas para os próximos meses, dando continuidade às ações de combate à criminalidade no estado.

De acordo com a corporação, a operação faz parte de um conjunto de ações estratégicas para combater o tráfico de drogas, roubos e outros delitos que afetam a segurança pública no Pará.

A operação segue ao longo do dia para o cumprimento dos demais mandados. Segundo o delegado, Antônio Mororó, Superintendência Regional do Sudeste do Pará, cada fase da operação registra, em média, cerca de 100 prisões.

As equipes da Superintendência Regional do Sudeste do Pará cumpriram 19 prisões, entre preventivas, temporárias e flagrante.

“Até o momento, nós conseguimos efetuar 12 preventivas, uma temporária e seis prisões em flagrante, além de quatro mandados de busca e apreensão em residências ligadas aos investigados e mais duas apreensões de adolescentes por ato infracional. Na casa de um dos alvos foi apreendida a roupa que ele utilizou durante um homicídio. Das prisões em flagrante, os envolvidos vão responder por porte ilegal de arma de fogo e furto de energia”, detalhou o delegado.

Além das equipes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), participaram da operação agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Todos os presos foram encaminhados para a delegacia, onde passaram pelos procedimentos legais e estão à disposição da Justiça.

