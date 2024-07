Polícia Civil prende no Paraná homem condenado por latrocínio em Novo Progresso-Pará

(Foto: Polícia Civil) – Polícia Civil prende em Maringá (PR) homem condenado por latrocínio na cidade de Novo Progresso no Pará.O crime aconteceu em 2008.

Homem estava foragido da justiça e foi localizado pelo setor de inteligência da Polícia Civil de Maringá, no bairro Campos Elíseos.

Um homem que já foi condenado pelo crime de latrocínio ocorrido em 2008, no Estado do Pará, estava foragido da Justiça e foi localizado e preso na cidade de Maringá (PR), por investigadores da 9ª SDP.

“Após trocas de informações com a polícia da cidade de Novo Progresso no Pará, os policiais localizaram em Maringá (PR), a pessoa de D. F. N., de 38 anos, condenado pela Justiça daquele estado, à pena de 21 anos de reclusão, pelo crime de latrocínio ocorrido no ano de 2008”, informou a polícia.

Conforme as informações da polícia, o Setor de inteligência da Polícia Civil de Maringá, conseguiu localizar e prender o faragido, no Jardim Campos Eliseos.

O homem foi encaminhado ao setor de carceragem temporária da 9º SDP de Maringá, e encontra-se a disposição da justiça.

