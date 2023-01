Polícia Civil prende padrasto por abusar criança de 2 anos e filmar o crime

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/Santa Casa), cumpriu, nesta quarta-feira (25), mandados busca e apreensão e de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil.

As investigações iniciaram na última sexta-feira (20), “logo depois que o serviço de denúncias anônimas da Polícia Civil recebeu informações sobre o caso”, explica a delegada

Para o cumprimento dos mandados expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, Polícia Civil deflagrou as operações “Abutens I e II”, pelas quais conseguiu apreender aparelhos celulares e objetos pessoais do acusado, assim como prender o suspeito. Os materiais apreendidos foram levados para perícia e as provas anexadas ao processo.

As equipes policiais também fizeram buscas pela vítima que foi encontrada e encaminhada para os serviços especializados de proteção e acolhimento. (Com informações da PCPA).

Jornal Folha do Progresso em 26/01/2023/09:23:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...