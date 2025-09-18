Polícia Civil prende professor suspeito de estuprar adolescente; no Pará

Foto: Divulgação/PCPA | Segundo as investigações, o suspeito se aproveitava da posição de educador para coagir psicologicamente a vítima.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/CPC), em parceria com a Polícia Científica do Pará (PCEPA), deflagrou a Operação Última Aula e cumpriu, na manhã desta quinta-feira (18), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um professor de inglês investigado por estupro qualificado de uma aluna de 15 anos em uma escola particular de Belém.

A delegada Emanuela Amorim, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), detalhou que o suspeito se aproveitava da posição de educador para se aproximar da vítima. “A investigação comprovou que a vítima era coagida psicologicamente pelo investigado, mesmo apresentando sintomas de ansiedade e queda de pressão arterial”, explicou.

Além disso, a vítima narrou que houve produção de material pornográfico do ato libidinoso, por isso, a Gerência de Perícia em Informática (GPI) da PCEPA foi requisitada para o Local de Perícia Informática, um tipo de exame forense onde os dispositivos eletrônicos suspeitos são coletados e periciados.

Durante a operação, foi apreendido um aparelho celular. Conforme o perito criminal Marcelo Maués, o dispositivo passou por vistorias preliminares no local da apreensão, mas uma análise aprofundada será realizada em laboratório. “Com o uso de ferramentas forenses, poderemos fazer a extração e análise detalhada dos dados. Esse processo é fundamental para a produção da prova pericial”, explicou.

Diante das provas obtidas durante a investigação do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi localizado em sua residência. “A investigação reuniu provas como mensagens trocadas, depoimentos de testemunhas, escuta especializada da vítima e relatos de familiares que confirmaram as mudanças emocionais da adolescente após os crimes”, esclareceu o delegado João Castanho, titular da Deaca/CPC.

Segundo o delegado, “a Polícia Científica é essencial para esse tipo de investigação, pois só com a parceria entre as instituições, é possível dar cumprimento aos mandados”.

Após o cumprimento dos mandados, o suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

