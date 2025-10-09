Polícia Civil prende quarto suspeito de envolvimento em latrocínio em Rondon do Pará

Foto: Reprodução | O homem, identificado pelas iniciais C.D.J.S., teve a prisão decretada pela Justiça e cumprida pelos investigadores.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia de Rondon do Pará, prendeu nesta quarta-feira (8/10) o quarto suspeito de envolvimento no crime de latrocínio (roubo seguido de morte) que teve como vítima Vinícius Almeida Rocha. O homem, identificado pelas iniciais C.D.J.S., teve a prisão decretada pela Justiça e cumprida pelos investigadores.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado com o auxílio de técnicas de inteligência policial e reconhecido como um dos participantes diretos do crime. Com base nas provas reunidas, o delegado responsável representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário e executada com sucesso pela equipe.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram com o investigado a roupa utilizada no dia do crime, reforçando os indícios de sua participação no latrocínio.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos na ação criminosa, reafirmando o compromisso da instituição com a completa elucidação do caso.

