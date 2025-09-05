Polícia Civil prende quatro suspeitos de homicídios em Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Pará prendeu quatro suspeitos durante a operação “Mercenários”, deflagrada nesta sexta-feira (5) em Tucuruí, Marabá e Goiás. A ação cumpriu quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra investigados apontados como integrantes de um grupo acusado de cometer homicídios por encomenda.

Dois dos suspeitos foram presos em Tucuruí, um em Marabá e outro em Goiás. Um dos detidos foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito. A investigação foi iniciada após as mortes de José Antônio Alves de Souza, em 17 de julho de 2024, e de Bruno Franco de Carvalho, em 6 de agosto do mesmo ano. Ambos os casos apresentaram características de execução, com as vítimas atingidas por disparos efetuados por dupla em motocicleta.

Segundo o delegado Erivaldo Campelo, da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, o grupo tinha estrutura estável e atuava de forma semelhante a uma milícia privada especializada em pistolagem. Os policiais identificaram veículos usados nos crimes e uma oficina que servia de ponto de encontro para o planejamento das ações.

A operação contou com apoio de unidades da Polícia Civil em Tucuruí e Marabá, da CORE, da DENARC, da Polícia Militar de Goiás e de núcleos de investigação regionais. Os presos estão à disposição da Justiça.

