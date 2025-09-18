Polícia Civil prende “Rei da Juquira” no Maranhão após 16 anos foragido por homicídio

Foto:Reprodução | De acordo com as investigações, Reinaldo é acusado de matar Fábio Gomes da Silva em 12 de dezembro de 2009, no município de Paulo Ramos.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (17/9) Reinaldo da Silva Melo, conhecido como “Rei da Juquira”, após 16 anos foragido da Justiça. Ele foi localizado no município de Olho d’Água das Cunhãs, situado na região do Médio Mearim, no interior do Maranhão.

De acordo com as investigações, Reinaldo é acusado de matar Fábio Gomes da Silva em 12 de dezembro de 2009, no município de Paulo Ramos. O crime teria sido motivado por vingança, já que o suspeito acreditava que a vítima havia participado do assassinato de seu pai, Arlindo Hortêncio de Melo, ocorrido durante a campanha eleitoral de 2004.

Após o crime, Reinaldo permaneceu foragido e levava uma vida discreta na zona rural de Olho d’Água das Cunhãs, distante dos centros urbanos. A prisão foi realizada por equipes da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, com apoio da Delegacia de Paulo Ramos.

Apesar da acusação, Reinaldo ganhou notoriedade nas redes sociais. No Instagram, ele acumulou mais de 300 mil seguidores ao compartilhar fotos e vídeos de suas atividades no campo, o que lhe rendeu o apelido de “Rei da Juquira”.

