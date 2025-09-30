Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em duplo homicídio, no Pará

Nenê foi preso pela Polícia Civil — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo as investigações, Wesley e Werleson viajaram de Santarém para Juruti no último dia 26, com o objetivo de negociar a compra de uma máquina de salgado.

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta segunda-feira (29), a Operação “Frete Fatal”, em Juruti, no oeste do estado, que resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária contra um homem, conhecido como “Nenê”. Ele é apontado como um dos envolvidos no assassinato de Wesley Barbosa Lopes, de 29 anos, e Werleson da Silva Viana, também de 29 anos.

A prisão, decretada pela Vara Única de Juruti com base no processo nº 0801335-19.2025.8.14.0086, foi realizada com apoio da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do município. Além da detenção, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do investigado.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Wesley e Werleson viajaram de Santarém para Juruti no último dia 26, com o objetivo de negociar a compra de uma máquina de salgado. No dia seguinte, o carro em que estavam, um Fiat Uno, foi encontrado abandonado em um ramal da comunidade São Paulo, na zona rural do município.

Próximo ao veículo, os corpos das vítimas foram localizados com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas, o que, de acordo com a polícia, caracteriza execução.

Conforme as apurações, as vítimas estiveram na casa de Nenê antes do crime. Ele é investigado por suposta ligação com uma facção criminosa de grande atuação no estado.

A Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do duplo homicídio.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/07:00:00

