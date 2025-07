Polícia Civil prende suspeito de estuprar criança de 5 anos e adolescente de 12 anos no Pará

Foto:Reprodução | Foi realizada a escuta especializada com as vítimas, constatando a prática criminosa ocorrida.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Breves, no Marajó, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável, no último sábado (19).

De acordo com as investigações, o homem teria cometido os crimes contra uma criança de cinco anos de idade e uma adolescente de 12 anos, que residiam na mesma casa que o suspeito. Foi realizada a escuta especializada com as vítimas, constatando a prática criminosa ocorrida.

As equipes policiais tomaram conhecimento do crime, solicitaram a prisão preventiva do indivíduo e, após o mandado ser deferido, iniciaram as buscas com o intuito de localizá-lo e prendê-lo. O homem foi encontrado no ambiente de trabalho, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.

