Polícia Civil prende suspeito de participação em latrocínio que vitimou homem em Rondon do Pará

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará, com apoio da Delegacia de Bom Jesus do Tocantins

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (7) um homem identificado como I. C. L. C., conhecido como “Mistério”, suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou Vinícius Almeida Rocha, ocorrido na madrugada de quinta-feira (2/10), em Rondon do Pará, no sudeste do estado.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará, com apoio da Delegacia de Bom Jesus do Tocantins, que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo as investigações, o suspeito foi apontado como um dos executores do crime.

De acordo com informações da corporação, após o aprofundamento das diligências, a Polícia Civil reuniu provas que levaram à identificação de “Mistério” como um dos autores do latrocínio. Com base nas evidências, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva, que foi deferida e cumprida na cidade de Bom Jesus do Tocantins (PA).

Até o momento, três pessoas envolvidas no crime já foram identificadas e presas — duas por mandado judicial e uma que morreu durante intervenção policial. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros possíveis participantes do crime.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/11:44:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...