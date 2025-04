Polícia Civil prende suspeitos de matarem homem a tiros em Marabá

(Foto: Redes Sociais) – Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na Travessa Antônio Pimentel, no Bairro Santa Rosa, Núcleo Velha Marabá

Na tarde de segunda-feira (14), a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá e com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE Carajás), deflagrou a “Operação Falso Anjo”, que resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de homicídio qualificado. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na Travessa Antônio Pimentel, no Bairro Santa Rosa, Núcleo Velha Marabá.

Os presos foram identificados como Miguel Arcanjo Borges Guimarães, conhecido como “RL”, e Ronarth Rodrigues de Sousa, apelidado de “2R”. Ambos são investigados pelo assassinato de Diego dos Anjos Xavier, que foi morto a tiros em janeiro de 2025. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Marabá.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada, o crime foi motivado por uma disputa entre organizações criminosas. Diego estava supostamente visitando um território controlado por outro grupo sem a devida autorização, o que levou à sua execução.

Importante ressaltar que Ronarth já se encontrava preso devido a uma decisão da Vara de Combate ao Crime Organizado em Belém. Ele atuava como “Torre” na cidade de São Geraldo do Araguaia e era responsável pela “Disciplina Geral e Final das Dívidas” em Marabá. Por sua vez, Miguel Arcanjo tentava assumir a liderança do Bairro Santa Rosa após a prisão de seu irmão e a morte do pai, ambos relacionados ao tráfico de drogas.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate

