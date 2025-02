Polícia Civil prende terceiro suspeito de tentativa de homicídio em Marabá (PA)

Foto: Divulgação/PCPA | A investigação aponta que ele teria atuado como condutor da motocicleta que transportou o atirador na ação ocorrida na madrugada de 22 de fevereiro, no Bairro Vale do Itacaiunas

A Polícia Civil de Marabá cumpriu, na manhã de quarta-feira (26), um mandado de prisão preventiva contra Carlos Gabriel Teles Amaral, de 23 anos, investigado por envolvimento na tentativa de homicídio contra Elias Ferreira Melo.

A investigação aponta que ele teria atuado como condutor da motocicleta que transportou o atirador na ação ocorrida na madrugada de 22 de fevereiro, no Bairro Vale do Itacaiunas, Núcleo Cidade Nova, em Marabá.

No dia do crime, Elias estava em uma calçada quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que três pessoas participaram do ataque: duas em uma motocicleta e outra a pé.

Emanuel Nardo Acácio foi identificado como o autor dos disparos e, horas depois, foi preso junto com o irmão, Leonardo Acácio Ferreira (que estava a pé). Durante a abordagem, Leonardo afirmou que havia discutido com Elias e que a vítima o teria ameaçado de morte, o que teria motivado o ataque. A arma usada foi localizada após os suspeitos indicarem onde ela se encontrava.

O mandado contra Carlos Gabriel foi expedido pela Vara Criminal de Marabá e assinado pelo juiz Jessinei Gonçalves de Souza. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e, em seguida, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem do Portal Debate não conseguiu, até a publicação desta notícia, contato com a defesa do suspeito para ouvir sua versão dos fatos relatados pela Polícia Civil do Pará.

