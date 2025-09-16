Polícia Civil prende trio suspeito de assaltar e sequestrar taxista, em Santarém

O trio suspeito de assaltar e sequestrar um taxista foi preso pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (15) dentro de um motel localizado na Avenida Turiano Meira, no bairro Diamantino, em Santarém.

Leônidas dos Santos Galúcio, vulgo ‘Olho de Gato’, Anderson Sousa Reis e Samires Colares Soares teriam rendido o taxista com uma faca durante corrida iniciada por volta das 6h23 da manhã, na esquina das avenidas Dom Frederico Costa e Palhão, no bairro São José Operário.

Os suspeitos colocaram o trabalhador no porta-malas e seguiram viagem até o abandonarem na Comunidade São Jorge, em Mojuí dos Campos. O trio fugiu com o veículo e depois foi até uma ‘boca de fumo’ adquirir entorpecentes.

Além dos suspeitos presos, foram apreendidas drogas, faca, cachimbo e cartões de créditos. O carro foi localizado abandonado em um ramal no bairro Cambuquira, em Santarém.

O taxista afirmou que foram subtraídos R$ 1.000 em espécie e R$ 540 no pix.

O trio foi levado à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) segue com as investigações para localizar o quarto envolvido no crime.

Fonte: O Impacto/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/08:01:46

