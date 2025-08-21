Polícia Civil, PRF e Receita Federal apreendem 309 tabletes de drogas no Pará

(Foto: Reprodução) – Durante a inspeção, as equipes encontraram um compartimento secreto no baú do semirreboque, onde estavam escondidos diversos tabletes de substância entorpecente

Na manhã desta quinta-feira (21), uma operação integrada da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal resultou na apreensão de 290 tabletes de skunk e outros 19 tabletes de cocaína. A droga estava escondida em um caminhão interceptado no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, após uma denúncia recebida pela Denarc.

“Foi realizado um trabalho de investigação desencadeado entre a Polícia Civil do Pará e a Receita Federal, culminando com a informação de que uma carga ilícita de entorpecentes estava em um caminhão estacionado em um terreno pertencente a uma empresa privada, no município de Ananindeua. Nós, então, acionamos a PRF em razão da expertise para descoberta de fundos falsos e informações detalhadas sobre o veículo em questão. Durante a inspeção, as equipes encontraram um compartimento secreto no baú do semirreboque, onde estavam escondidos diversos tabletes de substância entorpecente”, detalhou o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc.

Ao todo, o material somou aproximadamente 310 quilos de entorpecentes que foram identificados com o apoio de um cão farejador da Receita Federal. Após a apreensão, a droga foi encaminhada para a sede do Denarc, no bairro do Telégrafo, onde passará pelos procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil do Pará reforça a importância das denúncias para quaisquer tipos de crimes. A população pode repassar as informações de forma anônima e gratuita pelo Disque-Denúncia, no número 181, e através da Atendente Virtual IARA, no WhatsApp (91) 98115-9181. “Nossas investigações continuam para identificar e localizar o proprietário do caminhão, o dono da carga e toda a rede de criminosa envolvida na cadeia ilícita”, finalizou o delegado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/15:19:05

