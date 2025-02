Polícia civil realiza 4ª fase da operação “Arce Purgatio” em Castelo dos Sonhos, no Pará

Quatro Suspeitos de Tortura e Organização Criminosa foram Presos | Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito de Castelo dos Sonhos, região do município de Altamira, no sudoeste do Pará, com apoio da regional de Itaituba e da PJC-MT, realizou nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2025, a 4ª fase da operação “Arce Purgatio”.

Durante a operação, foram cumpridas quatro prisões preventivas pelos crimes de tortura e organização criminosa. Os presos são: Loriano Batista de Brito, conhecido como “Fernando”; Raian Levino da Costa, conhecido como “Caveira”; Ronaldo Ribeiro de Souza, conhecido como “Sombra”; e Jeremias Monteiro Rodrigues, conhecido como “JR2”.

A operação tem como objetivo combater a criminalidade e os membros da facção Comando Vermelho, que vêm atuando na região com esses tipos de crimes.

Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais, onde agora permanecem à disposição da Justiça.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/08:33:51

