Polícia Civil realiza operação contra influencers digitais de Itaituba por divulgação de jogos online ilegais

Foto: Reprodução | Operação realizada na manhã desta sexta-feira (24) cumpriu mandados de busca e apreensão em seis residências de suspeitos investigados pelos crimes de propaganda enganosa, exploração de jogos de azar e lavagem de capitais.

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Civil de Itaituba deflagrou uma operação contra influenciadores suspeitos de estarem envolvidos na divulgação de jogos online ilegais, como o chamado “jogo do tigrinho”.

De acordo com o delegado Alexandre Brito, responsável pela operação, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em sete residências, sendo que em uma delas o proprietário não foi localizado. Durante a ação, foram apreendidos aparelhos celulares e um veículo modelo Corolla.

Ainda segundo o delegado, as investigações apontam que os suspeitos movimentaram mais de R$ 5 milhões em um período de um ano, valor que não condiz com o padrão de vida apresentado pelos investigados.

Os influenciadores formavam grupos em plataformas digitais, onde inseriam os jogadores. As perdas registradas nos jogos eram revertidas em ganhos para os divulgadores, que também simulavam lucros falsos com o objetivo de atrair mais participantes.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de propaganda enganosa, exploração de jogos de azar e lavagem de capitais.

Fonte: Portal Giro Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2025/09:50:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...