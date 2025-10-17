Polícia Civil realiza operação para apurar responsáveis pelo vazamento de vídeo de padre com noiva de fiel em Nova Maringá

Foto: Portal JVC | O inquérito instaurado apura os crimes de constrangimento ilegal qualificado, dano qualificado, invasão de domicílio qualificada, exposição de intimidade e dano psicológico contra a vítima

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (16), quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de divulgarem um vídeo que mostra uma jovem de 21 anos com o padre Luciano Braga Simplício, na casa paroquial de Nova Maringá (MT). As imagens divulgadas mostram a jovem se escondendo embaixo da pia do banheiro, após o local ser invadido por pessoas ligadas ao noivo dela.

Segundo a polícia, o inquérito apura os crimes de constrangimento ilegal qualificado, dano qualificado, invasão de domicílio qualificada, exposição de intimidade e dano psicológico contra a vítima.

O boletim descreve uma divulgação indevida das imagens que, em algumas horas, se espalharam pela cidade, de pouco mais de 5 mil habitantes, e viralizaram na internet. A ocorrência foi registrada pela polícia como “caso atípico”.

Ainda conforme a polícia, o objetivo da operação é apreender dispositivos eletrônicos que possam conter outros registros da vítima, como celulares, computadores, cartões de memória, pen drives e outras mídias.

As investigações seguem em andamento para identificar a participação de cada envolvido, esclarecer todos os fatos e responsabilizar os autores dos crimes.

Como se trata de um crime que depende de representação, ou seja, da denúncia da vítima, mais detalhes não foram divulgados pela Polícia Civil.

Entenda o caso

Na última segunda-feira (13), foi divulgado nas redes sociais um vídeo do padre Luciano, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com a noiva de um fiel em uma casa paroquial de Nova Maringá, onde atua.

As imagens mostram um grupo de homens arrombando a porta do quarto e do banheiro da casa paroquial, após o padre se recusar a abri-las. Em seguida, a noiva é encontrada chorando embaixo da pia do banheiro.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e repercutiu fora da pequena cidade localizada na região Médio Norte de Mato Grosso. A polícia apura os responsáveis pela invasão e produção das imagens que ganhou o mundo.

