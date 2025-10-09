Polícia Civil realiza transferência de presos de Faro, Terra Santa e Óbidos para Santarém

Presos de Faro, Terra Santa e Óbidos foram transferidos para Santarém-PA — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Ação foi conduzida pela equipe da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas com apoio das forças de segurança locais.

A Polícia Civil do Pará realizou, na quarta-feira (8), a transferência de presos de justiça dos municípios de Faro, Terra Santa e Óbidos para a Central de Custódia Provisória de Santarém (CCPS), no oeste do Pará.

A operação foi coordenada por uma equipe da Chefia de Operações da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas – 12ª RISP, sob o comando do delegado Jamil Casseb e conduzida pelo investigador de polícia civil Hélio Rego. No total, foram transferidos oito custodiados: cinco de Terra Santa, um de Faro e dois de Óbidos, em cumprimento a determinações judiciais autorizadas pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

De acordo com a corporação, a ação seguiu todos os protocolos de segurança e foi executada de forma coordenada, garantindo a integridade física tanto dos presos quanto da equipe envolvida.

A Polícia Civil agradeceu o apoio dos agentes civis e militares de Terra Santa, que auxiliaram na condução dos presos até a orla da cidade, onde aguardava a lancha voadeira Santarém 05, além dos policiais civis de Óbidos, que também prestaram suporte à operação.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/ 10:34:03

