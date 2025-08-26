Polícia Civil realiza transferência de quatro presos de Curuá para Santarém

Presos foram transferidos para a Penitenciária de Santarém — Foto: Redes Sociais

Os presos por tráfico e estupro foram conduzidos em ação comandada pelo Chefe de Operações da Polícia Civil, Hélio Rego

A Polícia Civil realizou na segunda (25) a transferência de 4 presos de Curuá, no oeste do Pará, para Santarém. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

A ação foi comandada pelo Chefe de Operações da Polícia Civil, Hélio Rêgo. Três homens respondem pelo crime de tráfico de drogas e um por estupro de vulnerável.

Os presos foram transferidos para o a Central de Custódia Provisória de Santarém (CCPS) na penitenciária localizada na comunidade Cucurunã.

