Polícia Civil recaptura foragido que havia fugido da Delegacia de Novo Progresso em 2022

Foto: Divulgação/PCPA | Prisão ocorreu em Castelo dos Sonhos durante a Operação Ponto Crítico II.

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos, recapturou na tarde desta sexta-feira (19) Uanner J. T. R., que estava foragido da Justiça desde 2022. O mandado de prisão de recaptura foi cumprido às 13h, em uma mineradora da região, durante ações da Operação Ponto Crítico II.

O preso responde por crime previsto no artigo 155 do Código Penal (furto) e era considerado foragido após protagonizar uma fuga cinematográfica da Delegacia de Novo Progresso, em 2022, quando serrava as grades da cela onde estava custodiado. Desde então, permanecia em paradeiro desconhecido.

Inteligência policial foi fundamental

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Castelo dos Sonhos utilizou técnicas de inteligência e monitoramento para identificar o local de trabalho do investigado. Após levantamento detalhado, os agentes conseguiram confirmar que Uanner estava atuando em uma mineradora da região.

Com base nessas informações, a equipe montou a operação que resultou na prisão do foragido, sem registro de resistência.

Mandado expedido pela Justiça de Novo Progresso

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso, responsável pelo processo em que Uanner responde.

A Polícia Civil destacou que a captura faz parte de uma série de diligências integradas dentro da Operação Ponto Crítico II, voltada ao cumprimento de mandados e repressão a crimes diversos na região sudoeste do Pará.

Após a prisão, Uanner foi conduzido à unidade policial de Castelo dos Sonhos para os procedimentos legais. Em seguida, deverá ser colocado à disposição do Poder Judiciário para cumprimento da pena e demais providências cabíveis.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Ascom PC Castelo dos Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/07:59:44

