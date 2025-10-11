Polícia Civil recupera em Santarém lancha roubada em Manaus

Lancha recuperada em Santarém — Foto: Reprodução

Embarcação foi localizada após troca de informações entre as polícias dos dois estados. Investigação segue para identificar envolvidos.

A Polícia Civil do Pará recuperou em Santarém, nesta sexta-feira (10), uma lancha que havia sido roubada na cidade de Manaus (AM). A ação foi realizada por agentes da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (12ª RISP), com apoio da Chefia de Operações.

De acordo com a PC, a embarcação, que é uma lancha modelo V3 35, de onze metros de comprimento, fabricada em fibra de vidro, identificada pelo nome “Rosas BA” e é destinada à atividade de esporte e recreio.

O roubo foi registrado no dia 8 de outubro, no bairro Tarumã, em Manaus, nas dependências da Oficina Piracura, conforme o boletim de ocorrência do 12º Distrito Integrado de Polícia.

A recuperação ocorreu após troca de informações entre as polícias do Amazonas e do Pará. A operação foi comandada pelo delegado Jardel Guimarães e pelo investigador Hélio Rego, sob determinação do delegado Jamil Casseb.

Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar os responsáveis pelo transporte e ocultação da embarcação em Santarém.

Fonte:g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/11:19:42

