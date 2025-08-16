Polícia Civil reforça segurança durante o feriado prolongado no Pará

Foto:Reprodução | A ação concentra esforços especialmente em praias, balneários e áreas de grande circulação de pessoas

A Polícia Civil deu início, nesta sexta-feira (15), à operação “Adesão do Pará”, mobilizando equipes em todo o Estado para intensificar a segurança durante o feriado prolongado.

A ação concentra esforços especialmente em praias, balneários e áreas de grande circulação de pessoas.

Mais de 100 servidores, entre delegados, escrivães, investigadores, papiloscopistas, técnicos, motoristas e integrantes do corpo administrativo, se somam ao efetivo já presente nas unidades da Região Metropolitana de Belém e do interior.

O delegado-geral Benassuly destacou que o trabalho contempla diversos municípios.

“Estamos ampliando a presença policial para garantir que a população possa aproveitar o feriado com tranquilidade e segurança, sem contratempos. As equipes estão preparadas para atender ocorrências e agilizar os procedimentos necessários”, afirmou.

Entre as ações previstas, estão as fiscalizações em estabelecimentos comerciais e ações da Lei Seca, com uso do bafômetro, além do monitoramento das principais vias de acesso ao distrito de Mosqueiro e aos municípios de Benevides e Salinópolis.

Participam da operação unidades da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

