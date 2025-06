Polícia Civil resgata jovem que estava sendo instigada ao suicídio e à automutilação em Santarém

Caso da jovem instigada à automutilação e ao suicídio é investigado pela Deam de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

No endereço onde a vítima estava a polícia apreendeu celulares e notebooks que serão periciados.

Uma jovem de 18 anos que estava sendo instigada à automutilação e ao suicídio, em Santarém, oeste do Pará, foi resgatada pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (9), após levantamento de informações realizado pelo Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo Amazonas (NAI/BAM).

O suspeito de instigar a jovem à automutilação e ao suicídio, estava se relacionando com ela. Ele veio para Santarém depois que os dois se conheceram em um chat de rede social. O homem foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), passou por audiência de custódia, em que a Justiça decidiu pela liberdade provisória do suspeito mediante pagamento de fiança, mas até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação de que ele havia pago a fiança.

O caso, que é investigado pela delegada Vanessa Travassos, da Deam, acende um alerta aos pais, para se manterem atentos ao que os filhos fazem na internet, seja nas redes sociais ou jogos online.

“A gente vê muitos casos hoje em dia, não só adolescentes, mas também pessoas mais jovens em jogos online que têm a opção de chat pra você conhecer pessoas que nem sempre estão bem intencionadas. A gente vê que têm circunstâncias de fragilidade. Pessoas que apresentam depressão, ansiedade, predisposição ao suicídio, que estão suscetíveis à ação de pessoas mais velhas mal intencionadas”, alertou a delegada Vanessa Travassos.

Casos como a da jovem resgatada pela polícia, podem ser denunciados ao disque denúncia 100 e também para o 190. Em caso de urgência, a denúncia também pode ser feita direto na delegacia, para a polícia ir ao local indicado verificar se de fato o crime está acontecendo e adotar os procedimentos que cada caso requer.

No caso da jovem de 18 anos que estava sendo vítima de um relacionamento abusivo, a partir de denúncia e também do trabalho de investigação do NAI, foi possível fazer a busca da vítima e resgatá-la para a família com a integridade física mantida.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/17:56:42

