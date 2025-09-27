Polícia Civil tenta identificar ossada humana encontrada, em Santarém (PA)
Ossada humana encontrada no bairro Cambuquira em Santarém — Foto: Carlos Farias/Portal Encontro das Águas
De acordo com a Polícia Civil, a ossada foi encontrada por funcionários de uma empresa que estavam passando pelo local.
A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso de uma ossada humana encontrada na quinta (25) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu no bairro Cambuquira.
De acordo com a Polícia Civil, trabalhadores de uma empresa passavam pelo local quando avistaram a ossada humana e acionaram os órgãos competentes. Não é possível identificar se a ossada é de um homem ou mulher, mas a polícia acredita que era um homem.
Ainda segundo a Polícia Civil, foi solicitada à Polícia Científica uma perícia técnica para esclarecer melhor os detalhes sobre o caso. Ainda não há uma estimativa de quanto tempo os laudos sobre o caso serão emitidos.
