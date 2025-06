Polícia conclui inquérito sobre feminicídio de Elaine Miquele no oeste do Pará

Foto: Reprodução | Ex-companheiro da vítima está preso preventivamente e é apontado como autor do crime; corpo foi encontrado carbonizado em Mojuí dos Campos.

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de Elaine Miquele, jovem que foi encontrada parcialmente carbonizada no dia 19 de maio, em uma área de mata no Ramal do Poço Verde, zona rural de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará.

Segundo o delegado William Richer, o inquérito será encaminhado à Justiça nos próximos dias, e o principal suspeito do crime — o ex-companheiro de Elaine — já está preso preventivamente desde o dia 23 de maio.

A investigação contou com análises de câmeras de segurança na Orla de Santarém, além de mandados de busca, apreensão e prisão. De acordo com a polícia, no dia do crime, Elaine foi vista em um bar na Orla com um rapaz. Posteriormente, ela foi com ele até um hotel, mas enviou mensagens a uma prima dizendo que não queria permanecer no local e que pediria para o ex-companheiro buscá-la.

Imagens de câmeras e relatos colhidos pela Polícia confirmam que o ex-companheiro de Elaine foi ao hotel em uma moto para buscá-la. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida.

Leia mais –

No dia seguinte, por volta das 11h da manhã, ciclistas e um operador de máquinas encontraram o corpo da vítima parcialmente carbonizado. Perto do local, foi achada a tampa de um carote (recipiente usado para armazenar combustíveis), que passou por perícia. Durante cumprimento de mandado de busca na casa do irmão do suspeito, a polícia encontrou um carote idêntico, mas sem tampa. O objeto foi apreendido.

Embora o suspeito negue envolvimento, a Polícia Civil identificou diversas contradições em seus depoimentos e afirma que não há dúvidas sobre sua autoria no feminicídio.

Ainda restam diligências para esclarecer se o crime foi cometido com ajuda de terceiros e quem era o responsável pelo transporte do corpo até a zona rural.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/08:48:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...