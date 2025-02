Polícia cumpre mandado durante lei seca em Sinop; 23 presos e 61 veículos apreendidos

A 7ª edição da Operação Lei Seca iniciou, ontem à noite, por volta das 19h30, na avenida André Maggi, no bairro Jardim das Oliveiras. Conforme o balanço da operação, 201 testes de bafômetro foram realizados e 22 motoristas foram detidos por dirigir embriagados. Houve 40 notificações a condutores por dirigir sob efeito de álcool. A polícia ainda cumpriu um mandado de prisão em aberto durante a blitz. Não foi informado qual crime.

Segundo o relatório da 19ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e Polícia Militar, foram aplicadas 232 multas por dirigir sem carteira de habilitação, licença e demais infrações foram aplicadas, além de 61 veículos (35 motos e 26 carros) apreendidos. Dos 188 veículos fiscalizados durante a operação, 92 foram autuados.

A operação também contou com apoio da Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Sistema Socioeducativo e Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Consta no código de trânsito que a pena prevista por embriaguez é de detenção, de seis meses a três anos, além de multa de R$ 2,9 mil e suspensão (ou proibição) de se obter a permissão para dirigir.

Fonte: Só Notícias/Ana Dhein (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/02/2025/18:15:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...