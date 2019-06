Polícia de Moju tenta encontrar homens que mataram Cabo da PM a tiros

Cabo foi morto no sábado (15) (Divulgação/Polícia Militar)

Marcelino estava há cerca de 4 anos afastado de suas funções para tratar dependência química

A Polícia Civil segue investigando a morte do cabo da Polícia Militar, Marcelino de Oliveira Sousa, 47 anos, que foi assassinado a tiros na noite de sábado (15) em Moju, município do nordeste do estado.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima era cabo da Polícia Militar, mas estava afastado da corporação há, aproximadamente, quatro anos, por ser dependente químico.

Marcelino estava no bairro Nazaré, centro de Moju, no momento em que pediu uma certa quantia de dinheiro emprestada para um vizinho. Em seguida, ele entrou em um veículo com dois indivíduos, ainda não identificados, e lá tiveram uma discussão, que resultou na morta a tiros do PM.

Devido ao tempo de afastamento e por causa de sua dependência, o policial aguardava o processo de reforma e recebia atendimento na Junta Médica de Saúde da PM, segundo a Polícia.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 8º Companhia Independente de Polícia Militar, vinculada ao Comando de Policiamento Regional IX, e registrada na Delegacia de Polícia Civil do Moju. Policiais militares da 8ª CIPM realizam buscas na região, a fim de localizar e prender os responsáveis pela morte do militar.

O velório do cabo Marcelino Sousa ocorre na residência da família dele, na rua Miguel Arcanjo Alves, nº 43, bairro Pedreira, no município de Moju.

O sepultamento será realizado, nesta segunda-feira (17), às 10h, no Cemitério Municipal Jardim da Eternidade, em Moju.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...