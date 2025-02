Polícia de SP prende influenciador investigado por golpes em vendas e clonagem de veículos

Influenciador Felippe Ribeiro é alvo de operação da polícia de São Paulo — Foto: Reprodução/Redes sociais

Objetivo é cumprir 12 mandados de prisão temporária e 39 mandados de busca e apreensão em 8 municípios paulistas.

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba, na Grande São Paulo, prenderam na manhã desta quinta-feira (13) o influenciador e empresário Filippe Ribeiro, suspeito de integrar um grupo investigado por aplicar golpes na compra e venda de veículos.

Segundo a polícia, ele comprava carro de pessoas com financiamento atrasado por um preço baixo e revendia pelo preço normal e não pagava o financiamento.

O influenciador, de 29 anos, chegou a ser preso em setembro do ano passado. Na época, a Polícia Civil apreendeu na casa dele, em Santana de Parnaíba, sete carros, três motos e muita documentação. Também foi encontrada munição, que levou à prisão em flagrante do empresário.

👉 A reportagem tenta localizar a defesa dele.

No total, a polícia tem como objetivo cumprir 12 mandados de prisão temporária e 39 mandados de busca e apreensão em 8 municípios paulistas: Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Carapicuíba, Cajamar, São Paulo, Monte Mor e Rio Claro.

Segundo a Polícia de São Paulo, os suspeitos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, porte de armas, estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fonte: Bruno Tavares, Patrícia Marques, TV Globo e g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/14:32:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com