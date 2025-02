Polícia desarticula grupo criminoso que vendia veículos roubados no Pará

Grupo criminoso vendia carros roubados na capital paraense. — Foto: Divulgação / Polícia Civil

Automóveis eram adquiridos no Rio de Janeiro e chegavam a Belém com placas clonadas. Eles eram vendidos a preços atrativos e até parcelados.

A Polícia Civil do Pará (PA) desarticulou um grupo criminoso que atuava com vendas no Pará de carros roubados no Rio de Janeiro. Ao todo, três pessoas foram presas. Segundo a investigação, elas realizava a clonagem das placas e revendiam os veículos a preços atrativos e até parcelados.

Com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Pernambuco e da 1ª Delegacia da Divisão sobre Furtos, Roubos, Receptação de Veículos e Cargas, a operação Velozes e Furiosos foi deflagrada para o cumprimento de três mandados de prisão e dois de busca e apreensão.

Entenda o caso

Em fevereiro de 2024, uma vítima procurou uma delegacia informando que havia comprado um veículo e que o veículo poderia ser clonado. Após perícia, foi constatado que tratava-se de um veículo com registro de roubo oriundo do Rio de Janeiro.

Durante a investigação, o grupo criminoso foi descoberto com, no mínimo, quatro integrantes, que anunciava os veículos em sites de venda online, entre outras.

Os veículos eram vendidos com condições atrativas, como preços abaixo do mercado e parcelamento facilitado.

A equipe da delegacia em questão recuperou três dos veículos vendidos. Todas as vítimas desses golpes recuperados já tinham quitado os carros.

Outras delegacias da cidade recuperaram outras quatro veículos nas mesmas condições. Todos os veículos recuperados foram devolvidos aos proprietários.

As investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos que participaram da associação criminosa.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2025/14:48:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com