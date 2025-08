Polícia desmonta grupo suspeito de furtar e desmanchar motos em Ulianópolis

Sete pessoas foram detidas durante operação, incluindo um adolescente; segundo a polícia, grupo dividia funções e usava área de mata para esconder veículos antes do desmanche.

A Polícia Civil do Pará prendeu seis homens e apreendeu um adolescente durante a “Operação Desmonte”, deflagrada na manhã desta terça-feira (5), em Ulianópolis, sudeste do estado. A ação tem como foco desarticular um grupo suspeito de praticar furtos de motocicletas e desmanche para revenda de peças. Um dos investigados também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram entre os dias 29 de junho e 1º de julho, em diferentes bairros da cidade. As vítimas começaram a registrar os boletins de ocorrência após perceberem o aumento dos furtos. A partir disso, a polícia identificou um esquema organizado, com divisão de funções entre os membros e participação de menores de idade.

Modus operandi do grupo

De acordo com o delegado Hennisson Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior, os criminosos furtavam as motocicletas, escondiam em áreas de mata e, depois, utilizavam os veículos em outros crimes, antes de desmontá-los para a venda das peças.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, os agentes encontraram várias peças de motos, ferramentas utilizadas nos desmanches e um simulacro de arma de fogo.

Todos os detidos foram levados à Delegacia de Ulianópolis, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando se há outros envolvidos no esquema e para onde as peças furtadas estavam sendo enviadas.

