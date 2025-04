Polícia do RJ investiga possível ligação do tráfico com incêndio em estacionamento de delegacia

Foto: Reprodução | A Polícia Civil apura se o incêndio criminoso no estacionamento da 124ª DP, em Saquarema, ocorrido no sábado (29), foi uma retaliação do Comando Vermelho (CV) pela prisão de quatro integrantes da facção. Fontes da polícia afirmam que o incêndio foi intencional e suspeitam de ligação com a transferência de Ellen Vitória, conhecida como “Sapatrem”, apontada como líder do tráfico local.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura se o incêndio criminoso no estacionamento da 124ª DP (Saquarema), ocorrido no sábado (29), foi uma retaliação do Comando Vermelho (CV) pela prisão de quatro integrantes da facção durante operação na comunidade da Usina, no bairro Jardim Ipitangas, na quinta-feira (27). Entre os detidos estava Ellen Vitória Costa da Silva, conhecida como “Sapatrem”, apontada como líder do tráfico local.

Na ação policial da quinta-feira, traficantes atiraram contra agentes, resultando na morte de um menor, supostamente envolvido com o crime. Dois dias depois, o fogo destruiu motos apreendidas no pátio da delegacia. Fontes da polícia afirmam que o incêndio foi intencional e suspeitam de ligação com a transferência de Ellen, no mesmo dia, após informações sobre um possível resgate por criminosos de São Gonçalo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as chamas consumindo os veículos. O Corpo de Bombeiros de Araruama controlou o incêndio, sem vítimas. Neste domingo (30), a 124ª DP realizou nova operação no Jardim Ipitangas em busca de suspeitos do CV relacionados ao caso.

