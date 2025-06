Polícia dos EUA prende suspeito de matar deputada e balear senador estadual

(Foto: Reprodução) – O governador do estado de Minnesota, Tim Walz, confirmou a informação neste domingo (15), pelo horário local. Vance Boelter, de 57 anos, foi preso perto de sua casa.

Vance Boelter, suspeito de assassinar a deputada americana Melissa Hortman e de tentar matar o senador estadual John Hoffman, foi preso pela polícia neste domingo (15). A informação foi confirmada pelo governador do estado de Minnesota, Tim Walz.

Boelter teve duas acusações de homicídio doloso em segundo grau e duas de tentativa de homicídio doloso em segundo grau, de acordo com uma denúncia criminal do Condado de Hennepin. Segundo a agência de notícias Reuters, ele pode pegar até 40 anos de prisão.

Ele fugiu a pé no início da manhã de sábado (14) após ser confrontado por policiais na casa de Hortman em Brooklyn Park. A fuga mobilizou a maior caçada humana da história do estado, com moradores orientados a permanecer em casa.

Ao revistarem o SUV de Boelter após os ataques, os policiais encontraram três fuzis AK-47, uma pistola 9 mm e uma lista com nomes e endereços de outros funcionários públicos, segundo a denúncia criminal.

Com base em uma denúncia de que Boelter estava perto de sua casa na cidade de Green Isle, mais de 20 equipes da SWAT vasculharam a área com apoio de aeronaves de vigilância, informaram as autoridades. Boelter estava armado, mas se rendeu sem que fosse disparado um tiro.

“O suspeito rastejou até as equipes policiais e foi preso”, disse o tenente-coronel Jeremy Geiger, da Patrulha Estadual de Minnesota, na coletiva de imprensa. “O suspeito foi detido sem uso de força.”

De acordo com o chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, a caçada envolveu centenas de investigadores e agentes de forças policiais federais, estaduais e locais, em um esforço considerado inédito no estado.

“Agora começa o trabalho difícil de entender qual foi o motivo”, disse Bruley.

O caso

Vance Boelter, suspeito de assassinar a deputada americana Melissa Hortman e de tentar matar o senador estadual John Hoffman, foi preso pela polícia neste domingo (15) — Foto: Hennepin County Sheriff’s Office via REUTERS

Boelter, de 57 anos, é o principal suspeito dos ataques que mataram Melissa Hortman e seu marido, Mark Hortman, e que também balearam o senador estadual John Hoffman e sua esposa. Segundo Walz, Hoffman saiu de sua última cirurgia e está caminhando para a recuperação.

Segundo o FBI, Boelter usou uma máscara nos ataques para não ser identificado. Ele trabalha para uma empresa de segurança e já teve treinamento militar.

Tanto Hortman quando Hoffman foram eleitos pelo Partido Democrata.

Durante as buscas pelo suspeito, a polícia de Brooklyn Park chegou a trocar tiros com ele, que fugiu a pé e abandonou um veículo onde foi encontrado um manifesto com nomes de outros legisladores e autoridades. A suspeita é que o homem se passou por policial para se aproximar das vítimas.

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/10:46:59

