Policia encontra 10 kg de explosivos durante buscas por suspeitos de assaltar carro forte no Pará

De acordo com a Polícia MIlitar, três pessoas foram presas nesta quarta-feira (29) suspeitas de envolvimento com o assalto e explosão de um carro forte na BR-308 na última terça-feira (28). Dez quilos de explosivos prontos para serem detonados foram encontrados durante as investigações e a PM ainda faz buscas na região para capturar os foragidos.

Três homens foram presos e PM ainda procura suspeitos que fugiram para uma área de mata na cidade de Viseu, no nordeste do Estado.

