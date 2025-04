Polícia encontra ossada de traficante que foi torturado e morto por facção

(Foto: Reprodução) – As investigações integram as ações de planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso para combate à atuação das facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes

Ossada e roupas, possivelmente pertences à vítima, foram localizados em uma região de mata a sete quilômetros da cidade

Uma ossada, possivelmente pertencente a um traficante que estava desaparecido no município de Cocalinho (a 789 km de Cuiabá), foi localizada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (9), em continuidade à Operação Verdades Ocultas que apura crimes de tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, praticados por integrantes de uma facção contra o traficante.

A. C. G. X. desapareceu na madrugada de 06 de março deste ano, quando integrantes de uma facção invadiram a sua residência e o sequestraram.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o traficante, que já havia levado um “salve” (castigo aplicado pela facção) dois dias antes, estava vendendo drogas sem a autorização do grupo criminoso e também foi apontado como autor de uma possível situação de estupro.

Durante as investigações para apuração dos fatos, a equipe da Delegacia de Cocalinho, com apoio do Corpo de Bombeiros, realizou buscas pelo corpo, percorrendo mais de 40 quilômetros nos arredores em diversos pontos aos arredores da cidade, em matas ciliares e de vegetação nativa.

Nesta quarta-feira (09), os policiais da Delegacia de Cocalinho receberam uma denúncia anônima sobre a localização de um osso aparentemente humano. Segundo as informações, na região de mata havia sido localizado um crânio e outros ossos, junto a vestimentas e chinelos.

Com base nas informações, as equipes da Polícia Civil e da Politec foram até o local, conhecido como Cascalheira, em uma estrada de chão, a aproximadamente sete quilômetros da cidade. Os retos mortais foram localizados em uma estrada vicinal, cerca de 30 metros mata adentro, misturados com lixo e ossos de animais, possivelmente bovinos.

As roupas encontradas no local foram reconhecidas por familiares da vítima. O corpo foi encaminhado para exame de necrópsia para identificação.

Verdades ocultas

A operação policial foi deflagrada no dia 21 de março para cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Comarca de Água Boa, com base em investigações conduzidas pela Delegacia de Cocalinho.

Nas investigações, foi possível identificar seis integrantes da facção criminosa, sendo cinco homens e uma mulher, envolvidos nos crimes de tortura, homicídio e ocultação cadáver. Entre os investigados, dois foram identificados como disciplina da facção criminosa e também como os executores dos crimes de tortura contra a vítima. Os outros suspeitos seriam os responsáveis por acionar a facção criminosa.

As investigações integram as ações de planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso para combate à atuação das facções criminosas, por meio da Operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

