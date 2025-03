Polícia encontra R$ 2 milhões em cocaína escondida em cabine de caminhão

Foto: Reprodução | Ao todo, foram apreendidos 55 quilos de pasta base e 48 quilos de cocaína.

Um motorista foi preso em flagrante nesta terça-feira (11), em Cuiabá, transportando 103 kg de pasta base e cloridrato de cocaína, avaliadas em R$ 2,2 milhões. A droga estava escondida na cabine do caminhão que ele conduzia.

Conforme informações da Polícia Militar, durante patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, a equipe da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) recebeu denúncias sobre um caminhão que estaria transportando grande quantidade de entorpecentes na Rodovia dos Imigrantes, na Região Metropolitana.

Com as informações recebidas, os militares solicitaram apoio dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e iniciaram diligências para a localização do veículo. O caminhão foi encontrado e abordado na mesma rodovia, já na região do Distrito Industrial da Capital.

Nas buscas, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Já na vistoria do veículo, os policiais localizaram 101 tabletes de drogas escondidas embaixo da cama do motorista, na cabine do caminhão. Ao todo, foram apreendidos 55 quilos de pasta base e 48 quilos de cocaína.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência.

