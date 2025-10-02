Polícia esclarece como casal morreu em banheira de motel

Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva foram encontrados mortos em uma banheira de motel em São José, SC. | Reprodução/Redes sociais

Laudos da Polícia Científica revelam detalhes sobre as misteriosas mortes de policial militer e empresária em motel de Santa Catarina.

Às vezes, a vida se mostra frágil nos detalhes que passam despercebidos. Um momento de descontração pode rapidamente se transformar em tragédia quando fatores aparentemente isolados se combinam de forma letal. Foi o que ocorreu em São José, na Grande Florianópolis, em agosto deste ano.

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, e a esposa Ana Carolina Silva, empresária de 41 anos, foram encontrados mortos na banheira de um motel.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a causa das mortes foi uma intoxicação exógena, resultado da combinação entre álcool, drogas e a imersão em água aquecida.

“As concentrações encontradas, tanto de droga quanto de álcool, já poderiam ser suficientes para causar uma toxicidade significativa a ponto de levar ao óbito, mas a combinação delas com o fator térmico do ambiente é o que aumentou o risco da morte”, declarou a perita-geral da Polícia Científica, Andressa Boer.

INVESTIGAÇÃO DESCARTOU CAUSAS ISOLADAS

A investigação descartou qualquer possibilidade de morte por choque elétrico, afogamento, intoxicação isolada ou ação violenta de terceiros. O diretor de Medicina Legal, Fernando Oliva da Fonseca, explicou que situações desse tipo podem ocorrer quando uma pessoa permanece em um ambiente muito quente e sem ventilação.

“A tendência, ao entrar em uma banheira, é se sentir confortável. Se ela vai esquentando demais, a pessoa normalmente tem a reação de desligar, misturar com água fria ou sair da banheira”, exemplificou Fonseca.

INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Segundo a polícia, a intoxicação exógena provocou um aumento anormal da temperatura corporal, desidratação intensa e colapso térmico no casal.

“Esses óbitos aconteceram por conta de condições multifatoriais, tanto por conta do comportamento tóxico, porque foram encontradas concentrações de cocaína e etanol, quanto por conta do fator físico, que foi a imersão na água aquecida, que agiram de forma sinérgica e culminaram nas mortes”, concluiu a Polícia Civil.

Durante as investigações, oito pessoas, entre familiares e amigos próximos ao casal, foram ouvidas. Ana Carolina era proprietária de uma esmalteria, enquanto Jeferson estava de folga no dia do ocorrido e não havia qualquer relação da morte com o serviço militar. O casal deixa uma filha.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/13:02:18

