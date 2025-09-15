Polícia fecha 27 bares após série de homicídios no sudeste do Pará

Operação da PM fecha 27 bares no sudeste do Pará — Foto: PMPA

Ação ocorreu após homicídios e uma intervenção policial com morte em Tucumã. Ourilândia do Norte também teve bares fechados. PM interditou locais superlotados para evitar novos episódios de violência.

A Polícia Militar fechou 27 bares durante a Operação Tolerância Zero, realizada na noite de sábado (13) nos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, 15 estabelecimentos foram fechados em Tucumã e outros 12 em Ourilândia do Norte, após uma série de homicídios e uma intervenção policial com morte registrada em Tucumã.

No município, a polícia apura um triplo homicídio ocorrido ainda na madrugada de sábado (13). As vítimas foram mortas a facadas em poucos minutos, e uma quarta vítima permanece internada no hospital. O suspeito do crime, morreu durante intervenção policial.

A ação começou por volta das 18h e teve como foco bares, boates, casas de show e outros pontos de aglomeração, principalmente na praça Ronan Magalhães e em toda a área central de Tucumã, além da região comercial de Ourilândia.

De acordo com a PM, os locais estavam superlotados desde as primeiras horas da manhã, em razão da tradicional cavalgada, e havia grande consumo de bebidas alcoólicas..

O objetivo da operação foi evitar novos episódios de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) diante do clima tenso provocado pelos crimes ocorridos mais cedo.

Durante a ação, equipes reforçaram o patrulhamento preventivo e intensificaram abordagens para garantir mais segurança à população e reprimir atividades ilegais. A operação seguiu até a dispersão completa do público.

