Polícia fecha abatedouro clandestino que produzia hambúrguer de carne de cavalo

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) ouviu em depoimento o proprietário de um abatedouro clandestino de cavalos localizado no bairro da Lapa, em Anápolis (GO), descoberto e fechado no último domingo (09/03), após o recebimento de denúncias. Cyro Pereira Lemos, 32 anos, apresentou-se voluntariamente à polícia e foi liberado após prestar esclarecimento.

Segundo ele, o espaço foi arrendado sem que ele tivesse conhecimento das atividades ilegais praticadas ali. Em nota, a defesa de Cyro afirmou que ele está “fornecendo os esclarecimentos necessários” e reforçando seu compromisso de colaborar com as investigações, mantendo-se à disposição da Justiça.

Além de Cyro, um homem de 63 anos, identificado como suposto transportador das carnes, também foi detido. No momento da operação, a PCGO encontrou aproximadamente 40 cavalos em situação de extrema precariedade, sem acesso à comida, água e condições mínimas de sobrevivência.

Descoberta chocante

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada por moradores vizinhos do abatedouro que desconfiaram da movimentação no local. A presença de urubus na área acendeu o alerta de que havia animais mortos nas redondezas. Denúncias indicam que a carne desses animais foi vendida para a produção de hambúrgueres comercializados em Anápolis.

Um dia após a descoberta, a PMGO localizou um galpão na Vila União, onde a carne era processada. No local, os agentes encontraram diversas irregularidades, incluindo maquinários usados como cabides, itens de animais depositados e produtos de limpeza misturados a alimentos.

Também havia marcas de sangue próximas aos freezers onde as carnes eram armazenadas sem higienização e, próximo a uma mesa sobre a qual estavam luvas, botas e baldes, um amontoado de vísceras, couros e restos de animais queimados. O ambiente exalava um odor forte, e havia grande presença de moscas e pedaços de carne cortados sem identificação.

Os responsáveis pelo local foram presos e os animais foram encaminhados para uma chácara da Prefeitura de Anápolis. Já as carnes apreendidas, que eram vendidas em comércios locais, foram encaminhadas para o Aterro Sanitário de Brasília.

Zezé di Camargo adotou parte dos animais resgatados

Em meio à repercussão do caso, o cantor Zezé di Camargo decidiu adotar alguns dos cavalos resgatados no local. A informação foi divulgada nas redes sociais de Graciele Lacerda, esposa do artista. O cantor contou que, inicialmente, pretende adotar cinco cavalos. Os animais serão levados para a fazenda da família, em Araguapaz, também em Goiás.

Zezé comentou que queria ter mais espaço para abrigar os outros cavalos. Mas vai ajudar a pessoa que ficou responsável pelos animais.

