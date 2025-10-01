Polícia fecha fábrica que adulterava rótulos de cerveja em Nova Mutum (MT)

Foto por: Reprodução | Policiais fecharam, na manhã desta terça-feira (30), uma fábrica ilegal de bebidas alcooólicas no município de Nova Mutum (242,1 km de Cuiabá). A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) vai analisar se o conteúdo foi adulterado com soda cáustica.

A gente não descarta essa possibilidade de ter alguma questão de composição, de ser utilizado a soda

Os suspeitos utilizavam um galpão para adulterar embalagens de cerveja para marcas conhecidas e vender na cidade e regiões vizinhas.

O perito da Politec Jomar Magalhães afirmou para a imprensa local que, embora a suspeita seja de que a soda era utilizada no processo de troca de embalagem, a adição do produto na bebida não pode ser desconsiderada.

“A gente não descarta essa possibilidade de ter alguma questão de composição, de ser utilizado a soda, mas a suspeita inicial é que ela é utilizada na parte de retirar a cola com o rótulo anterior”, afirmou.

Uso de metanol em bebidas

O caso ocorre na mesma semana em que diversos episódios de intoxicação de jovens pelo produto químico metanol foram identificados em São Paulo.

A ingestão de bebidas prontas ou lacradas comercializadas em bares e distribuidoras causaram, desde junho deste ano, seis casos confirmados de intoxicação, que pode levar à cegueira ou até mesmo morte.

Além destes, outros dez estão em investigação, sendo que três deles resultaram na morte dos consumidores.

O produto, mesmo em pequenas quantidades, pode ser fatal quando ingerida pelo ser humano. As vítimas podem apresentar sintomas semelhantes à ressaca, como náuseas e dores abdominais.

O esquema

Segundo a Polícia, cinco suspeitos foram flagrados adulterando rótulos e tampinhas de garrafas para os de marcas conhecidas no mercado nacional, em um galpão localizado no bairro Cidade Nova. O grupo afirmou que era de Brasília e estava atuando no município há cerca de quatro meses.

Eles ainda confessaram já terem comercializado mais de 10 mil caixas de cerveja em Nova Mutum e região.

A quadrilha comprava a cerveja no município de Sinop (482 km de Cuiabá), a transportava para o galpão e fazia a adulteração. Eles trocavam os rótulos para de marcas como Brahma, Original e Skol e comercializavam a um preço abaixo do mercado.

O grupo tinha um lucro de mais de 100% em cada engradado. A Polícia acredita que os suspeitos são trabalhadores braçais, comandados por um financiador, que não estava no local. Além disso, a Polícia Civil também investiga o envolvimento de uma cervejaria que fornecia os produtos.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia em flagrante e os materiais recolhidos serão encaminhados à Politec para análise de rótulos e do conteúdo das garrafas. A Polícia Civil segue com a investigação.

Fonte: Power Mix e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/09:12:56

