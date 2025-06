Polícia Federal abre concurso com vagas no Pará; veja até quando se inscrever

Para concorrer aos cargos de agente, escrivão ou papiloscopista, basta possuir diploma de ensino superior em qualquer área. No caso de delegado, é necessário ter formação em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica ou policial. Já para perito criminal, o candidato deve ter graduação específica em áreas como:

A expectativa é que os aprovados sejam alocados prioritariamente em regiões de fronteira e estados da Amazônia Legal, como Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá, entre outros. As carreiras oferecem jornada de 40 horas semanais.

As vagas de perito nas áreas de medicina legal, genética forense, antropologia e engenharia ambiental terão lotação exclusiva no Distrito Federal.

As inscrições devem ser feitas até 18h do dia 13 de junho, por meio do site www.cebraspe.org.br. As taxas variam conforme o cargo: R$ 180 para agente, escrivão e papiloscopista; R$ 250 para delegado e perito.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 27 de julho, nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Após essa fase, os candidatos ainda enfrentarão: teste físico, avaliação médica, avaliação psicológica investigação social, prova oral (apenas para delegado), análise de títulos (para delegado e perito) e curso de formação policial.

O governo federal já anunciou a intenção de nomear até 2.000 candidatos até 2026, dobrando o número inicial de vagas. O edital prevê a formação de um cadastro de reserva com até 3.312 aprovados.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2025/20:15:48

