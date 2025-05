Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de ataque a indígenas Parakanã, no Pará

Um celular foi apreendido pela PF durante buscas contra suspeito de ataque a indígenas no Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Indígenas denunciaram sexto ataque por pistoleiros que seriam contratados por invasores da Terra Indígena (TI). Polícia Federal investiga.

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (26) contra um suspeito de ataques a indígenas Parakanã, no sudeste do Pará.

No fim de semana, os indígenas denunciaram um novo ataque a tiros de pistoleiros que seriam contratados por invasores da Terra Indígena (TI) Apyterewa em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Este foi o sexto ataque em seis meses (veja no vídeo acima).

O mandado foi cumprido pela Polícia Federal no distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu, e ninguém foi preso. Um aparelho celular foi apreendido e deve ser periciado.

“A suspeita é de que os ataques buscam intimidar a reocupação do território pelos Parakanãs. Desde o fim do ano passado tem ocorrido uma série de ataques contra o povo Parakanã, na porção sul da terra indígena”, informou a Polícia Federal.

As investigações seguem para identificar todos os envolvidos nos ataques, ainda segundo a PF.

Apoio da Força Nacional

De acordo com os moradores da área, no último ataque, no sábado (24), os pistoleiros usavam metralhadoras e outras armas pesadas.

Imagens feitas pelos indígenas mostram homens da Força Nacional de Segurança Pública e representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) no local, após o ocorrido.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) reiterou que a Força Nacional de Segurança Pública está atuando na TI Apyterewa em apoio à Funai.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/12:00:04

