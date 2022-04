Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Santarém e Novo Progresso

Operação Cassiterite 27 cumpre mandados de busca e apreensão em Santarém e Novo Progresso — Foto: Polícia Federal/Divulgação

A investigação policial aponta que aproximadamente 27 toneladas de cassiterita foram extraídas de local não autorizado.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a operação Cassiterite 27, de repressão a extração ilegal do minério de cassiterita. A operação cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Santarém e Novo Progresso, no oeste do Pará. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém.

A investigação policial aponta que aproximadamente 27 toneladas de cassiterita foram extraídas de local não autorizado, visto que a documentação apresentada pelos transportadores apresentavam informações falsas quanto à origem do minério, o qual estava sendo transportado para cidade de Manaus/AM, para fins de exportação. Estima-se o valor de 3 milhões de reais para a carga de cassiterita que seria exportada.

Os crimes investigados no Inquérito Policial correspondente são os de usurpação de bens da União, inserto no artigo 2º, caput, da Lei 8.176/1991 – Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, o de transporte e comercialização ilegal de bens da União, inserto no artigo 2º, § 1º da mesma lei, cujas penas variam de 1 a 5 anos de detenção e o crime falsidade ideológica, inserto no artigo 299 da Lei 2.848/1940 – Código Penal, cuja pena varia de 1 a 5 anos de prisão.

