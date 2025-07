Polícia Federal cumpre mandados em Guarantã do Norte na 2ª fase da Operação Proa Clandestina

Foto: Reprodução | A Polícia Federal de Sinop deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a segunda fase da Operação Proa Clandestina, com foco no combate ao uso do espaço aéreo brasileiro por organizações criminosas envolvidas no tráfico interestadual e internacional de drogas. O município de Guarantã do Norte, no extremo norte de Mato Grosso, foi novamente alvo da investigação.

Nesta fase da operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão de duas aeronaves suspeitas de serem utilizadas no transporte de entorpecentes, além de um mandado de busca pessoal contra um dos investigados, ambos no território de Guarantã.

As medidas foram autorizadas pela 7ª Vara Federal do Mato Grosso, como parte de um inquérito que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre os investigados, mas reforça que as ações fazem parte de um esforço contínuo para enfraquecer a estrutura logística do narcotráfico, que tem se aproveitado de pistas clandestinas e aeronaves para movimentar grandes quantidades de drogas entre estados e até para fora do país.

A Operação Proa Clandestina já teve desdobramentos em outras regiões do estado, mas Guarantã do Norte segue como ponto estratégico monitorado pelas autoridades, em razão da sua localização próxima à divisa com o Pará e de histórico de movimentações suspeitas envolvendo aeronaves.

As investigações continuam em andamento, e os materiais apreendidos serão analisados para aprofundar as diligências.

Fonte: Redação Pauta Livre MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/10:51:38

